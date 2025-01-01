Омбудсманът Велислава Делчева поиска облекчена процедура за ремонта на жилищата на евакуираните граждани в кв. „Хаджи Димитър“ в София, като заради жалба за принудително извеждане от жилищен блок на 24 семейства, омбудсманът се обърна към регионалния министър, кметовете на Столична община и район Подуяне, както и към изпълнителния директор на „Метрополитен“ ЕАД. Това съобщиха от институцията на омбудсмана. Уточнено е, че евакуацията се е наложила поради пукнатини, дефекти и възможност за прекъсване на ВиК и ел. инсталацията заради деформации, а констатациите са направени след заповед на главния архитект на София.

Делчева отбеляза още, че съгласно решение на Столичния общински съвет от февруари, е прието отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ за пазарните нива на наем на жилище за една година в размер на 126 540 лв. за 15 от 24-те семейства, за които е установено, че не притежават второ жилище.

Омбудсманът отбеляза, че е обсъдена възможността Столичната община да възложи и финансира изготвянето на проектна документация за възстановяване на процесната сграда. Изпратени са покани за предоставяне на оферти, като са постъпили четири от частни и държавни структури, каза Делчева. Тя допълни, че експерт от екипа ѝ е провел разговор с кмета на район „Подуяне“, който е информирал, че се обсъждат възможности за национално финансиране при минимално участие на собствениците на строителните дейности по укрепването по програма Развитие на регионите 2021-2027 г. Заявена е готовност от Столичната община (СО) за оказване на логистична подкрепа, съдействие при осъществяване на преместването на засегнатите собственици на единствено жилище и осигуряване на безопасността на сградата, отбеляза също омбудсманът.

Десетки семейства получиха заповед за незабавна евакуация от столичния квартал „Хаджи Димитър“

„Препоръчвам създаване на координация на отговорните институции в лицето на СО, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и район „Подуяне“ - СО и продължаващо взаимодействие с гражданите за максимално скъсяване на периода за възстановяване на ползването на единствено жилище, при оптимизиране на понасяната административна тежест“, каза още Делчева. Тя допълни, че през 2024 г. от омбудсмана е изискана информация за предприетите действия за законосъобразното разрешаване на възникналия проблем, така че да бъдат предотвратени инциденти и да се ограничи увреждането на сградата. По случая институцията на омбудсмана е била сезирана през 2023 г. от засегнатите граждани и е поискано да бъде направена проверка, а хората да бъдат информирани за мерките, които ще бъдат предприети, посочи Делчева.

Тя настоява също да получи становище за актуалния устройствен статут на засегнатите жилищни имоти, както и за етапа на финансово осигуряване, реализиране на проектирането и строителството на необходимите укрепващи строителни работи.

Предвижда се евакуация на жителите на блок в квартал "Хаджи Димитър" в София до 5 ноември заради констатирани пукнатини в сградата, бе посочено в началото на седмицата в заповед на районната администрация, разлепена в блок 2.