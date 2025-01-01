Най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ постанови Окръжният съд в Стара Загора на две жени, обвинени в съучастие в извършването на измами с раздаване на кредити. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Срещу двете жени - на 33 г. и 68 г., са повдигнати обвинения, че в периода от януари до юли т.г. на територията на страната те заблуждавали засегната от измамата жена, че ще ѝ бъде отпуснат кредит в размер на 50 000 лева, като тя превела сумата от над 2000 лева като такса за усвояване на заема.

Съдът е приел, че събраните на този етап доказателства позволяват направата на обосновано предположение, че двете жени са извършили престъпленията, за които са привлечени като обвиняеми. Магистратите са посочили, че съществува реална опасност те да се укрият или да възпрепятстват действията по разследването.

По досъдебното производство са извършени действия по разследване, разпити на свидетели, назначени са експертизи. Към момента се установяват и други пострадали от дейността на двете жени на територията на цялата страна.

Определението на съда подлежи на обжалване.