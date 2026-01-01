Очаква се на днешното правителствено заседание служебния кабинет да приеме мерки в помощ на транспортния бранш заради поскъпването на горивата.

На среща в транспортното министерство между властта и представители на транспортния сектор вече беше обсъден пакет от мерки за подпомагане, заради по-високите цени на горивата.

Част от мерките включват: двойно увеличаване на държавната помощ за тежкотоварния сектор от 25 на 50 млн. евро, облекчение на лизинговите вноски до края на годината за превозвачите, както и отлагане с няколко месеца на по-високите тол такси за тежкотоварните камиони и автобусите.