Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов намира, че ако предложеното от партията му преди няколко месеца законодателство за защита на личното пространство на всеки български гражданин беше прието, е можело да бъде предотвратено случилото се със записите от гинекологичен кабинет в София и козметични салони в Казанлък и Бургас, или най-малкото виновните да са в затвора.

ИТН оттегли скандалния законопроект за намеса на медиите в личния живот

"Случилото се с изтеклите кадри от камерите в тези салони и помещения и изтичането им впоследствие в сайтове за порнографско съдържание е ужасно, отвратително, страшно и гнусно. Тези събития на практика поставиха темата за конкретно законодателство с цел превенция - законодателство, което именно „Има такъв народ“ предложи преди няколко месеца", припомня Трифонов.

Той набляга на факта, че законодателството било свързано със защитата "на личното пространство на всеки един български гражданин".

"Повтарям - на всеки един български гражданин. Със защита на интимния му живот. Със защита на здравния му статус. Със защита на семейството, децата, честта и достойнството. Въпреки това партии и медии около тези партии крещяха, че това е цензура и нарушава свободата на словото", пише Трифонов във Фейсбук. Той добавя, че иска сега "същите тези кресливи партийки и присъдружни журналисти да обяснят на всички потърпевши, че изтеклите кадри и снимки са защита на свободата на словото".

Ужасът не спира: нови видеа в порносайтове - този път от гинекологичен кабинет

"Ако някои от вас, които изговорихте толкова лъжи срещу нашето предложение, се окаже, че е главен герой в тези кадри, аз мога ли да го кача в интернет и да кажа, че подкрепям свободата на словото, защото вие така разбирате „свободата на словото“? И ако някой скочи срещу мен, аз да кажа, че това е цензура? Истината е, че ако законът на „Има такъв народ“ беше приет, хората, отговорни за тази мръсотия, щяха да са там, където им е мястото - в затвора!", категоричен е Трифонов.