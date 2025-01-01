Вместо в 14.15 часа, както се очакваше, парламентарната Комисия по бюджет и финанси започна с два часа по-рано. Това доведе до разгорещен двучасов спор между представители на ПП-ДБ, които окупираха залата, и председателя на комисията Делян Добрев от ГЕРБ. В крайна сметка работата по същество започна минути преди 14 часа.

По програма в комисията се разглеждат на второ четене т. нар. малки бюджети - законопроектите за бюджети на ДОО и НЗОК. Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев бе категоричен, че "тази комисия няма да се случи по този начин - в почивката на парламента". "Тук се разпореждаме с парите на българските граждани", заяви Василев и продължи да повтаря многократно, че няма да позволи гласуване.

Заседанието първоначално бе насрочено за 14:15 ч. Малко след 12:00 ч. заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов от ГЕРБ обаче обяви прекъсване на пленарното заседание и свика комисията извънредно в почивката. Това предизвика острата реакция на ПП-ДБ, чиито представители бяха обявили протестна акция с видеостена пред парламента за 14:00 ч.

След като Василев заяви, че няма да позволи комисията да започне по-рано, Делян Добрев обвини опозицията, че заради постоянните прекъсвания явно целта е "да се добута бюджетна комисия и гледането на бюджета по нощите".

Той подложи на гласуване дали комисията да се отложи, но предложението не беше прието. Добрев посочи, че няма да прекрати заседанието, тъй като рискува по този начин да наруши законите на страната.

Венко Сабрутев от ПП-ДБ пък предложи процедура за отмяна на извънредното заседание, но и това предложение бе отхвърлено, включително на последвалото прегласуване.

Добрев бе категоричен, че комисията е законна и няма да позволи на "един развилнял се народен представител" да я блокира. Той дори призова да бъде извикан лекар, макар да се осъмни "дали би помогнал, тъй като проблемът е много сериозен".

Депутатът от "ДПС-Ново начало" Байрам Байрам, в опит да освободи заседанието от блокадата, дръпна микрофоните на Асен Василев и Венко Сабрутев в опит да го изключи.

Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" се обърна към Василев с думите: „Не ни е страх от нищо, започваме да работим! Виновни, че заседанието беше изтеглено по-рано сте вие. Оставете ни да работим. Вас този панаир няма да ви направи по-голям лидер".

Целият скандал бе излъчван на живо на площада пред Народното събрание, където довечера е планиран протест по инициатива на ПП-ДБ във връзка с бюджета.

Междувременно представителите на "Възраждане" и "Алианс за права и свободи" напуснаха залата. По същество дебатът преди гласуването започна малко преди 14 часа.

