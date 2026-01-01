Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов отправи нови остри политически обвинения към коалицията ПП–ДБ по повод случая „Петрохан“ и последвалите законодателни инициативи, свързани с неправителствените организации.

В своя позиция той заявява, че трагичният случай оказва силен обществен и политически ефект и твърди, че действията на представители на ПП–ДБ са „паническа реакция“. Повод за коментара му са предложенията за законодателни промени, насочени към по-строг контрол върху дейността и регистрацията на неправителствени организации.

Слави Трифонов за случая „Петрохан“: Това е екзекуция, мафията убива така

Трифонов критикува идеята за затягане на режима за НПО, като твърди, че именно среди, свързани с ПП–ДБ, имат най-силно присъствие в неправителствения сектор. В изявлението си той поставя въпроси и относно регистрацията на конкретно сдружение, споменавано по случая „Петрохан“, както и за ролята на институции и длъжностни лица в минали периоди.

Лидерът на ИТН коментира още инициативи за парламентарни изслушвания на службите за сигурност и действия на предишни вътрешни министри по отношение на полицейското присъствие в района на Петрохан.

В позицията си Трифонов прави и политическа прогноза, свързана с процедурата по назначаване на служебен министър-председател, като изразява опасения, че евентуално конкретно назначение би повлияло на хода на проверките и разследванията.

По-рано днес председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, който коментира жестокия случай "Петрохан", категорично заяви, че службите се опитват да лансират различни версии, за да прикрият, че не са си свършили работата и появилите се информации, че от партията са свързани по някакъв начин със сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" на Ивайло Калушев.