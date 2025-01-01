Министърът на здравеопазването Силви Кирилов коментира актуалната политическа ситуация и бъдещето на правителството в контекста на възможни промени в кабинета. Той подчерта, че решението за структурата на нов кабинет е политическо и не зависи от него лично, но увери, че ще продължи да изпълнява задълженията си в интерес на здравната система и гражданите.

„Аз все още не зная да има решение относно нов кабинет или участие на други партии в него“, каза министър Кирилов в отговор на въпрос дали „Има такъв народ“ ще се включи в бъдещо преформатирано правителство. „Разбира се, министър е професия, но политиката не е само професия — тя е и отговорност. Аз се съгласих да поема тази длъжност, защото имаше конкретни програми и действия, които трябваше да бъдат започнати и организирани“, поясни той, цитиран от NOVA.

Министърът посочи, че дългогодишният му опит в здравеопазването му позволява ясно да вижда проблемите и неравновесието в системата.

„Аз съм достатъчно дълго време в системата, за да съм наясно с нейните диспропорции. Работил съм целия си живот в здравеопазването и сега, чрез действията си, се стремя да бъда в полза на хората. Още повече, че хората се обръщат към здравната система, когато имат сериозен проблем. За това обаче е нужно време — не може всичко да стане с магическа пръчка“, каза Кирилов.

Председателят на здравната комисия в НС поиска оставката на директора на РЗИ - Велико Търново

На въпрос дали би останал на поста си, ако в новото правителство участват партии като „ДПС-Ново начало“, министър Кирилов отговори, че това е политическо решение, което се взема „на друго ниво“.

„Аз на практика изпълнявам програма, която съм приел и смятам, че е правилна и ще доведе до позитивни резултати. Ако тази програма продължи, не виждам причина да не продължа и аз“, уточни той.

„Ако има факти и обстоятелства, разбира се, че ще поискам оставката на директора на Регионалната здравна инспекция във Велико Търново“, заяви Кирилов.

Той коментира въпроса за оставката, тъй като преди дни председателят на парламентарната комисия по здравеопазването проф. Костадин Ангелов поска оставката на директора на институцията – Евгения Недева, както и оставката на Цветелин Иванов, директор „Контролна и превантивна дейност“ в РИОСВ – Велико Търново, заради замърсяването на въздуха в града в резултат на работата на местно предприятие.