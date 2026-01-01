Близо 2,5 пъти са се увеличили подадените сигнали за конфликт на интереси през първото тримесечие на 2026 г. спрямо същия период на миналата година. За периода от 1 януари до 31 март 2026 г. в дирекция „Конфликт на интереси“ са постъпили и са обработени общо 246 сигнала, като 137 от тях са подадени между 16 февруари и края на март пред Сметната палата.

За сравнение, за първото тримесечие на 2025 г. подадените сигнали са 100, а за цялото полугодие на същата година са постъпили и обработени общо 182 сигнала по реда на Закона за противодействие на корупцията.

От февруари 2026 г., с промяна в Закона за Сметната палата, одитната институция изпълнява и част от дейността на закритата Комисия за противодействие на корупцията. Сред новите й отговорности са осъществяването на държавната политика по превенция на корупцията, приемането и проверката на декларациите за имущество и интереси на лицата, заемащи публични длъжности, както и приемането и обработката на сигнали от граждани, разполагащи с данни за конфликт на интереси за лица, заемащи публична длъжност.

Дирекция „Конфликт на интереси“ извършва проверки за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси чрез събиране, обработка и анализ на документи и доказателства. Изготвя проекти на решения в тази връзка, осъществява процесуално представителство по дела, касаещи конфликт на интереси, както и решения за установяване или неустановяване на несъвместимост и т. н.

През първото тримесечие на 2026 г. са приети общо 123 решения по допустимост на постъпили сигнали. По 26 от тях е решено да се образуват производства, а по 4 производствата са завършили с установени конфликти на интереси.

Въпреки сложния и непрекъснат процес по преструктуриране на дейността на Сметната палата с оглед възложените й нови функции, само за периода от 16 февруари до 31 март 2026 г. институцията е приела общо 69 решения във връзка със сигнали за конфликт на интереси, като по 14 от тях са образувани производства и проверки за несъвместимост. В три случая вече са установени конфликти на интереси - за двама кметове на общини и един общински съветник.

Продължава тенденцията да се подават повече сигнали за общински съветници и кметове, но се увеличава броят на сигналите за директори на учебни заведения, както и за представители на изпълнителната и законодателната власт.

Въз основа на доклади на дирекция „Конфликт на интереси“ Сметната палата е приела и 4 решения за сезиране на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) за извършване на проверка на основание на влезли в сила решения с установен конфликт на интерес.

Сигналите, подадени в Сметната палата, които съдържат данни за други нарушения, се изпращат към съответните компетентни институции, като например АДФИ, Инспекторатите на Висшия съдебен съвет и МВР, министерства, ДНСК, Регионални управления на образованието и др.

Данните от сигнали, касаещи неправомерно изразходване на бюджетни средства, се вписват в специален регистър, информацията от който служи за основа при изготвяне на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за следващата година.