Президентът Румен Радев посрещна унгарския си колега Тамаш Шуйок на официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София.

Държавният глава на Унгария Шуйок, който е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава, отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

БТА / Владимир Шоков

Предстои двамата президенти да се срещнат „на четири очи“ на „Дондуков“ 2, след което са предвидени пленарните разговори между официалните делегации на двете държави. След това Радев и Шуйок ще направят съвместни изявления за медиите в Гербовата зала на президентството.

БТА

Сред темите на разговорите между двамата президенти и водените от тях делегации ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Унгария в областта на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор, образованието и науката, туризма, спорта и културата. Очаква се да бъдат обсъдени и въпроси от европейския и международен дневен ред, както и актуалните предизвикателства пред сигурността.

БТА

Президентът на Унгария пристигна вчера у нас, като бе посрещнат в Смолян от държавния глава Румен Радев. Двамата посетиха къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.