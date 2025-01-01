Две земетресения с магнитуд 3,9 и 4,4 са регистрирани тази нощ малко преди 01:00 ч. местно време (02:00 ч. българско време) в Южна Албания, съобщава албанската телевизия „Ора нюз“, позовавайки се на информация от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).
По информация на EMSC трусът с магнитуд 3,9 е регистриран в 00:58 ч. (01:58 ч. българско време) на 16 километра южно от град Чоровода в Южна Албания. Вторият трус, който е бил с магнитуд 4,4, е настъпил само минута по-късно на същото място.
🔔#Earthquake (#tërmet) M4.4 occurred 27 km W of #Çorovodë (#Albania) 3 min ago (local time 00:59:32). More info at:— EMSC (@LastQuake) October 19, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/WMjXVwAe9d
🖥https://t.co/h4KtulzCMH pic.twitter.com/yQzwabmyXq
Дълбочината на трусовете е била 2,5 километра, като те са усетени най-силно в градовете Берат и Елбасан, отбелязва „Ора нюз“.
За момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на земетресенията.