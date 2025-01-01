Студеното време не е само повод за топъл чай и уют – то е също така и естествен стимул за по-силен имунитет, по-добра кожа и дори по-малко алергии, казват експертите.

Когато температурите паднат, първото, за което се сещаме, е как да се стоплим. Но студът всъщност носи редица ползи за организма – от подсилване на имунната система до подобряване на менталната издръжливост. Ето някои от тях:

1. Засилване на имунната система

Едно от най-честите твърдения е, че човек се разболява по-често през зимата. Истината обаче е, че не студът причинява болестите, а вирусите и бактериите, които се разпространяват по-лесно в затворени, отоплени помещения. Излагането на умерено студено време всъщност активира имунната система, стимулира производството на бели кръвни клетки и подобрява способността на организма да се справя с инфекции.

2. По-малко алергии

През зимата концентрацията на алергени, като полените, е значително по-ниска. Това носи облекчение на хора, страдащи от сезонни алергии. Студеният въздух може също така да намали възпаленията в носната лигавица, което улеснява дишането.

3. Ползи за кожата и външния вид

Може да звучи изненадващо, но студеното време има положителен ефект върху кожата – то стяга порите, намалява отока и възпалението, и прави тена по-сияен. Ето защо криотерапията – терапия със студ – се използва в естетичната медицина за подобряване на вида на кожата и борба със стареенето.

iStock/Getty Images

4. По-бързо изгаряне на калории

Когато ни е студено, тялото изразходва повече енергия, за да поддържа вътрешната температура. Това означава, че метаболизмът се ускорява и горим повече калории дори при леки физически усилия. Някои изследвания показват, че студът активира кафявата мастна тъкан – „добрата“ мазнина, която помага в терморегулацията и контролира телесното тегло.

5. Психическа устойчивост и добро настроение

Контролираните излагания на студ – като студени душове или разходки на открито – могат да повишат нивата на ендорфини и да подобрят настроението. Освен това зимните месеци каляват психиката – изискват повече воля и активна грижа за себе си, което изгражда вътрешна дисциплина и устойчивост.

iStock/Getty Images

Но макар студът да има доказани ползи, прекомерното излагане без защита може да доведе до здравословни рискове – измръзване, хипотермия и понижен имунитет при хронична преумора. Затова ключът е в умереността: топли дрехи, движение на открито и здравословен начин на живот. И вместо да се страхуваме от студа, можем да го приемем като съюзник – в поддържането на здраво тяло, силен дух и дори свежа кожа.