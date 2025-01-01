Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще се срещнат в Будапеща, съобщи Тръмп след телефонен разговор с руския държавен глава.

Той не даде конкретна дата за срещата им, но заяви, че двамата са направили "голям прогрес" по време на разговора.

„Решихме, че следващата седмица ще се състои среща на нашите високопоставени съветници. Първите срещи ще бъдат ръководени от държавния секретар Марио Рубио за САЩ, като другите участници все още не са определени. Ще бъде избрано място. След това президентът Путин и аз ще се срещнем на вече договорено място, Будапеща, Унгария, за да видим дали можем да сложим край на тази „безславна“ война между Русия и Украйна“, написа американският президент в социалната мрежа Truth Social.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че започва телефонния си разговор с руския президент Владимир Путин, предадоха световните агенции. Тръмп каза, че разговорът ще бъде продължителен.

Той се провежда преди утре в Белия дом да пристигне украинският президент Володимир Зеленски.

Предишният разговор между президентите на Русия и САЩ се състоя в нощта на 19 август, няколко дни след руско-американските преговори в Анкоридж в Аляска, припомнят световните агенции. Преди това лидерите са разговаряха по телефона на 3 юли. Тогава руският държавен глава каза на Тръмп, че Русия няма да се откаже от целите си по отношение на Украйна.

Първият разговор след завръщането на Тръмп на президентския пост се състоя на 12 февруари. Същевременно това беше първият контакт между лидерите на Русия и САЩ от три години насам. След това държавните глави проведоха телефонен разговор на 18 март. После Путин и Тръмп разговаряха по телефона на 19 май и на 4 юни – скоро след кръговете на преките руско-украински преговори в Истанбул. На 14 юни Путин поздрави Тръмп за рождения му ден пак по телефона. Тогава двамата лидери говориха и за ескалацията на напрежението в Близкия изток, започнала по това време.

Основните теми на повечето разговори между Путин и Тръмп са възстановяването на двустранните отношения и ситуацията в Украйна.