Путин иска пълен контрол над Донбас и го поставя като основно условие за прекратяването на войната в Украйна. Къде се намира Донбас и защо е толкова важен?

Донбас (съкращение от Донецки въглищен басейн) се намира в източната част на Украйна, на границата с Русия, и включва основно областите Донецка и Луганска. Исторически, това е индустриалното сърце на страната – регион, богат на въглища, редки минерали, метали и мощна инфраструктура, изградена още по времето на Съветския съюз.

След разпадането на СССР, Донбас остава център на тежката промишленост, металургията, машиностроенето и енергийния сектор на Украйна. Там са разположени ключови електроцентрали, заводи за стомана, въгледобивни мини и химически предприятия, които осигуряваха значителна част от БВП на страната.

Но Донбас е важен не само заради индустрията. Под земята се крият ценни ресурси като литий, тантал, ниобий и графит, които са от стратегическо значение за високите технологии, включително производството на батерии, оръжия и електроника.

След анексията на Крим от Русия през 2014 г., проруските сили в Донецка и Луганска области обявиха т.нар. "народни републики". Оттогава регионът е в центъра на дългогодишен конфликт между украинската армия и подкрепяни от Русия сепаратисти.

Путин неведнъж подчертава важността на Донецк и Луганск, които се намират в украинската област Донбас. Той смята, че регионът е исторически свързан с Русия и е част от наследството на Съветския съюз. Международното право обаче е категорично - Донбас е част от Украйна.

През 2022 г., с началото на пълномащабното руско нахлуване, Кремъл заяви, че "освобождава" Донбас от "украинския фашизъм" – официална реторика, която прикрива истинските икономически и стратегически цели. В телевизионна реч Путин оправда т.нар. "специална военна операция", като заяви, че самопровъзгласилите се народни републики са помолили Русия за помощ. Той дори заяви, че рускоезичните жители в районите на Източна Украйна са подложени на “геноцид".

В действителност, Донбас е ключ към икономическата и енергийна стабилност на Украйна – и неговата загуба би нанесла дълготрайни щети върху украинската държавност.

В същото време, контролът над региона ще позволи на Русия:

Да създаде сухопътен коридор към Крим.

Да увеличи достъпа до стратегически минерали.

Да отслаби украинската индустрия.

Да затвърди влиянието си в Източна Европа.

Подялбата на Донбас - възможен компромис или капан?

През последните месеци в международните дипломатически кръгове се обсъждат различни сценарии за край на конфликта – сред които де факто или де юре подялба на Донбас. Един от вариантите предвижда Русия да запази контрола над части от региона, а Украйна да приеме това като условие за мир и възстановяване.

Такива предложения обаче са изключително спорни. Украйна настоява, че Донбас е неотменима част от нейната територия, призната от международното право. Русия твърди, че защитава рускоговорящото население и историческата справедливост.

Западните съюзници са предпазливи – отстъпки биха могли да създадат прецедент за нови анексии.

Ситуацията остава динамична. Войната продължава, жертвите се увеличават, а бъдещето на Донбас е все така неясно. Ясно е обаче едно – борбата за региона не е само за територия, а за икономическо влияние, ресурси, национална идентичност и геополитическа хегемония.