Руски шпиони дават съвети на мигранти как да избегнат депортиране от Великобритания и други европейски държави, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред британския вестник The Times.

Митов посочи, че режимът на руския президент Владимир Путин и крайно леви групировки работят съвместно с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти.

Той предупреди британски тийнейджъри, които помагат на „неомарксистки групи“ по българо-турската граница, че ги очакват затвор и тежки глоби, ако съдействат на мигранти да влизат незаконно в Европейския съюз.

България се присъедини към Шенгенското пространство на ЕС през януари, което означава, че мигрантите, които влизат незаконно през Турция, вече могат по-лесно да достигнат останалата част на Европа.

Страната ще бъде сред участниците в срещата на върха, организирана от британския премиер Киър Стармър в Лондон в сряда, на която ще се обсъжда по-тясно сътрудничество за справяне с незаконната миграция по маршрута през Западните Балкани.

Митов заяви, че някои неправителствени организации „може би несъзнателно“ помагат на Русия и на каналджиите чрез дейността си.

„Това са неомарксистки групи, които се опитват да оправдаят действията си чрез философски или идеологически конструкции“, каза той пред The Times.

ГДБОП разби престъпна група за трафик на мигранти през България (СНИМКИ)

„Основната им идея е: нека всички бедни хора от света дойдат тук, да имат пълна свобода на движение, да няма граници и така нататък. За съжаление имаме проблем с такива неправителствени организации, които, може би несъзнателно, участват в операциите на враждебни държави и престъпни мрежи, занимаващи се с нелегално прехвърляне на хора в територията на ЕС и Обединеното кралство. Потоците от нелегална миграция са инструмент на враждебни режими за дестабилизиране на Европейския съюз и Великобритания. Те целят да подкопаят социалните системи, а чрез прехвърляне на радикализирани лица създават и заплаха за сигурността“, допълни Митов.

Министърът обвини две организации – No Name Kitchen, която работи „в защита на свободата на движение“ по миграционните маршрути през Балканите, Средиземноморието и Сахел, и Mission Wings, българска фондация, която основно защитава деца.

И двете организации отричат твърденията, че подпомагат каналджии.

Митов допълни, че България трябва да подсигури границата си, защото „всяка къща има нужда от стени“.

„Сега е време да изградим дом и да запазим вътрешните си свободи. Не крепост, а дом, който има нужда от стени. Всяка къща има нужда от стени. Тези стени трябва да бъдат стабилни, а в тях има врати, през които всеки гост може да влезе“, заяви той.

Британският вътрешен министър Ивет Купър заяви, че Обединеното кралство ще продължи да подкрепя България и останалите съюзници от НАТО в усилията им да защитят външните граници на Европа и да противодействат на всички заплахи от режима на Путин.

Разбиха канал за трафик на мигранти в няколко града у нас, повдигнаха обвинения на девет души

Mission Wings отрече обвиненията в съучастие в трафик на хора и заяви пред The Times:

„Нито нашата организация, нито служителите ни някога са участвали в спасителни операции с мигранти или бежанци на българските граници. В случаите, когато сме получавали сигнали за мигранти в беда, веднага сме уведомявали Министерството на вътрешните работи и националния спешен телефон 112 и сме съдействали изцяло на компетентните органи. Да се твърди, че сътрудничим с престъпни мрежи за трафик на хора, е абсурдно и обидно. Ние винаги публично сме се противопоставяли на незаконното преминаване на границата, което е престъпление и носи сериозни рискове“, посочиха от организацията.

No Name Kitchen заяви, че е регистрирана в ЕС хуманитарна организация, и отхвърли „неоснователните“ обвинения:

„Вече почти десетилетие работим в пълно съответствие с националното и международното законодателство. Както Европейската комисия информира българските власти, оказването на хуманитарна помощ не е престъпление и никога не е било. Ние оставаме ангажирани със законни действия и защитата на човешките права по границите на Европа“, подчертаха оттам.