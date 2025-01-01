Баща и син пребиха 54-годишен мъж в Трън, съобщиха от полицията.

На 19 октомври е подаден сигнал за побой между няколко души на ул. „Захари Иванов“.

Мъж преби шофьор на камион за боклук в Перник

50-годишен и 22-годишният му син са нанесли побой на мъжа. Скандалът е станал поради това, че младият мъж е употребил алкохол и без повод започнал да нанася щети на автомобил, ползван от 54-годишния мъж и негови колеги, които работели на територията на района.

Бащата и синът са били задържани и по случая се води разследване.