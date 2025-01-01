Според актуализираните данни на Националния статистически институт, през 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България достига 204,907 млрд. лева в номинално изражение, като реализира реален ръст от 3,4% спрямо 2023 година. Брутната добавена стойност възлиза на 178,772 млн. лева.

През 2024 г. секторът на услугите увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,9 процентни пункта до 73,1%, докато индустриалният сектор намалява до 24,2%, а аграрният сектор представлява 2,7% от добавената стойност.

Растежът на БВП през 2024 г. се определя от редица сектори:

Строителство – увеличение с 11,0%

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – увеличение с 9,6%

Селско, горско и рибно стопанство – увеличение с 3%

Финансови и застрахователни дейности – повишение с 6,0%

Държавно управление, образование, здравеопазване и социална работа – нарастване с 5,1%

Професионални дейности, научни изследвания и административни дейности – увеличение с 3,8%

Култура, спорт, развлечения и други дейности – увеличение с 2,8%

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – повишение с 1,6%

Намаление на добавената стойност е регистрирано при:

Операции с недвижими имоти – спад с 2,6%

Добивна и преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газ, водоснабдяване, канализация и управление на отпадъци – спад с 7,2%

По компоненти на крайното използване на БВП, през 2024 г. за крайно потребление са изразходвани 77,1% от БВП, а инвестициите (бруто образуване на основен капитал) формират 18,3%. Външнотърговското салдо на стоки и услуги е положително. Реалният растеж е подпомогнат от крайното потребление (+4,6%), износа на стоки и услуги (+1,8%) и бруто образуването на основен капитал (+1,5%), като вносът на стоки и услуги нараства с 3,9% спрямо 2023 г.

НСИ

Актуализираните данни показват увеличение на БВП с 0,6 процентни пункта спрямо предварителните данни, публикувани на 7 март 2025 г., когато реалният ръст бе отчетен като 2,8%. Промяната се дължи на по-пълна информация от годишните отчети на предприятията и актуализирана административна информация, както и на ревизии на компонентите на крайното използване на БВП.

НСИ посочва, че ревизията е извършена в съответствие с препоръките на верификационния цикъл на БНД и методологическите стандарти на Евростат, като данните за периода 2018–2023 г. са преразгледани за подобряване на изчисленията по трите метода на БВП.