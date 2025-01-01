Откриха конопени растения, високи до 170 см, в дом в село Флорентин, съобщиха от полицията.

24-годишен видинчанин е бил задържан в полицейския арест за притежание на наркотични вещества. На 17 октомври криминалисти предприели претърсване в частен имот в село Флорентин, обитаван от мъжа.

Заловиха мъж, отглеждал канабис в басейн и на таван на къща

В таванското помещение на стопанска постройка разследващите открили и иззели четири конопени растения с височина от 100 до 170 см, найлонов плик, две пластмасови и две картонени кутии, съдържащи зелена суха листна маса. При полевия наркотест тревата реагирала на канабис.

Работата по случая продължава в рамките на разследването за престъпление.