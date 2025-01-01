Полицията в Петрич задържа 18-годишен младеж от село Яново, след като у него бяха открити наркотици на детска площадка в града.

Около 00:05 часа на 6 септември 2025 г. полицейски служители на РУ-Петрич извършили проверка на три лица на детска площадка на ул. „Струма“ в Петрич. В близост до тях е открит найлонов плик с около 15 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис, както и цигара с около 0,36 грама от същото вещество.

Установено е, че наркотиците принадлежат на 18-годишен младеж от село Яново, който е бил на място. Той е задържан със заповед за до 24 часа.

По случая е започнато разследване.