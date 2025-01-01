Емоционални думи на треньорката на 15-годишното момче, което бе намушкано и загина снощи в столичен търговски център, разтърсиха социалните мрежи. Кристиана Колева, под чието ръководство тийнейджърът е тренирал, сподели емоционален пост във Facebook, в който не скри болката си и чувството на безсилие.

„Краси... дете мило. Мир на душата ти. Не мога да повярвам. Днес ми писа - „Тренер, идвам към залата“ ... и не дойде. Да умреш от нож... в мирно време, в някакъв скапан мол. Казах ти, че брат ти те води към гибел... мило дете. Какво ли не направих да те убедя. Беше добро дете... сърцето ми е болка. Трябваше да се боря още и още...“, написа тя.

В последвал пост треньорката добавя:

„Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Намушкан с нож... Мир на душата ти, дете. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб... но явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мене... о, детенце.“



