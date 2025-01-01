Емоционални думи на треньорката на 15-годишното момче, което бе намушкано и загина снощи в столичен търговски център, разтърсиха социалните мрежи. Кристиана Колева, под чието ръководство тийнейджърът е тренирал, сподели емоционален пост във Facebook, в който не скри болката си и чувството на безсилие.
Задържано е 15-годишно момче, намушкало свой връстник в столичен мол
„Краси... дете мило. Мир на душата ти. Не мога да повярвам. Днес ми писа - „Тренер, идвам към залата“ ... и не дойде. Да умреш от нож... в мирно време, в някакъв скапан мол. Казах ти, че брат ти те води към гибел... мило дете. Какво ли не направих да те убедя. Беше добро дете... сърцето ми е болка. Трябваше да се боря още и още...“, написа тя.
В последвал пост треньорката добавя:
„Сърцето ми плаче. Чаках го да дойде на тренировка. Намушкан с нож... Мир на душата ти, дете. Толкова те обичам. Колко много се борих за теб... но явно не е било достатъчно. Снощи ми каза колко съжаляваш и колко много държиш на мене... о, детенце.“
15-годишно момче почина, след като бе намушкано в столичен мол
Думите ѝ предизвикаха вълна от съчувствие и коментари на гняв под публикацията.
Какво се знае за трагедията
По информация от СДВР, 15-годишно момче е било намушкано с нож снощи в голям търговски център в София. Сигналът за инцидента е подаден около 19:30 часа, а пострадалият бил откаран в болница, където по-късно е починал от раните си, въпреки борбата на лекарите.
След бързи оперативно-издирвателни действия служители на полицията са задържали друг 15-годишен младеж, заподозрян за тежкото престъпление.
Очевидци разказаха, че инцидентът се е случил пред киното на последния етаж на мола. Според тях всичко е станало изключително бързо и не е имало видим предшестващ конфликт.