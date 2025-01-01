Последните данни на Националния статистически институт показват, че българската икономика става все по-продуктивна. През 2024 г. всеки зает създава повече стойност, а темпът на растеж на брутната добавена стойност на човекочас достига най-високите нива от последните години.

Според актуализираните данни на НСИ:

3.9% е безработицата за първото тримесечие на 2025 г.

За 2024 г. в икономиката са заети 3 518,7 хил. души.

През първо тримесечие на 2025 г. заетите са 3 474,6 хил. души, а през второ тримесечие – 3 676,4 хил. души.

Тези числа показват, че общият брой на заетите се движи около 3,5 милиона, като има леки сезонни и годишни колебания.

НСИ

Икономическата структура постепенно се променя. Секторът на услугите продължава да се разраства, докато относителният дял на аграрния и индустриалния сектор леко намалява. Това се отразява и на производителността – най-висока тя остава в услугите, следвана от индустрията, а най-ниска е в селското стопанство.

Данните от първите две тримесечия на 2025 г. потвърждават тези тенденции. Растежът на продуктивността продължава, макар темпът да се забавя леко, като услугите остават двигател на икономическия напредък.

Това ясно показва, че България постепенно се насочва към по-продуктивни и модерни сектори, а аграрният сектор се нуждае от подкрепа и инвестиции, за да навакса.