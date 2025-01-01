Централната избирателна Комисия изяснява защо за един от кандидатите за общински съветници в Пазарджик са надписани 114 преференции при компютърната обработка на данните от гласуването на 12-ти октомври. Това съобщи БНР. На провело се снощи извънредно заседание на Комисията, тя изиска с писмо от Общинската избирателна комисия в Пазарджик обяснения какво се е случило в изчислителния център.

ЦИК поиска допълнителна информация и от фирмата преброител "Информационно обслужване" - кои са замесените лица по казуса и какво сочи извършената вътрешната проверка на дружеството по случая.

При обсъждането в ЦИК не става ясно името на облагодетелствания кандидат за съветник и от коя листа е той.

Още миналата седмица в ЦИК постъпват данни от "Информационно обслужване", че при резултатите от вота за общинския съвет в Пазарджик за един от кандидатите в листата са вписани 114 допълнителни преференции. Това е засечено от повторната обработка на протоколите, като се твърди, че проблем със секционните няма. "Информационно обслужване" прави вътрешна проверка какво е станало в изчислителния център.

Георги Баханов - член на ЦИК, коментира:

"Къде е грешката? 114 гласа разлика, с което един кандидат става общински съветник или за сметка на друг и как ще имат хората доверие в изборния процес, след като тук всички си затраяхме за този резултат".

Росица Матева, заместник-председател на ЦИК, смята, че комисията не прикрива случая. Два пъти е обсъждан казусът и е изпратено писмо до Общинската избирателна комисия в Пазарджик:

"И мисля, че получихме уверението на изпълнителния директор на "Информационно обслужване", че той е сезирал прокуратурата по въпроса. В правомощията и задължението на Общинската избирателна комисия е да възложи на "Информационно обслужване" да направи изчисленията, въз основа на констатациите и решението на ОИК и да си вземе съответното решение за промяна на решението, което е приел за обявяване на резултатите, ако има такова".

Секретаря на Комисията Севинч Солакова коментира, че изборният процес е компрометиран:

"И е безпрецедентен случай в Пазарджик и не знам какви ще са последиците. Нещо недопустимо, но факт".

Цветозар Томов, заместник-председател на ЦИК, говори за фалшификация:

"Този възмутителен случай не може просто да бъде подминат. Не си спомням на български избори да има толкова нагла фалшификация на резултати от гласувания".

Днес от ЦИК очакват отговор на писмото си от Общинската избирателна комисия в Пазарджик.