Санкционират инструктора и изпитващия на 18-годишния шофьор, причинил тежката катастрофа на пътя Созопол – Черноморец. Видеозаписът от изпита му беше показан пред експерти от Агенция “Автомобилна администрация”, журналисти и представители на неправителствени организации. При удара, освен младия водач, живота си загубиха още две момчета – на 17 години.

След катастрофата бяха разпоредени спешни проверки на фирмата, в която младежът е карал шофьорския си курс. Установено е, че занятията по нощно кормуване всъщност са проведени в следобедни часове, съобщи NOVA.

“Имаше пропуск по време на обучението. Часът за нощно шофиране е даден юни месец в 17:00 часа, което не е в тъмната част на деня”, коментира изпълнителният директор на Агенция “Автомобилна администрация” Слав Монов.

Започна проверката как Йордан от Зидарово е взел книжка, погребват две от момчетата

"За председателя на учебния център санкцията е 1000 лева. Тя е чисто административна", заяви гл. инспектор Тодор Атанасов от "Автомобилна администрация" - Бургас, цитиран от БНТ.

Припомняме, че катастрофата стана около около 23:15 ч. на 17 октомври.

"Ами то е светло, но има дни, когато превалява леко, затъмнява и използваме и това време. То пише нощно време и намалена видимост (...) не е като в 00:00 ч. тъмница. Тогава трябва да караме от 00:00 ч. до 02:00 ч. вечерта. Трябва да има някой виновен, да“, заяви автоинструкторът Николай Киряков.

От записа става ясно още, че изпитващият не си е сложил предпазния колан. По думите на Монов той ще бъде наказан за това грубо нарушение на Закона за движение по пътищата.

“Сериозни нарушения по време на изпита не са допуснати. Единственото, което може да бъде отчетено като някакво нарушение е, че се правеха само леви, осигурени завои, без да се пропуска насрещно движещият се. А знаем, че на курсистите им е доста трудно да се справят с такива ситуации”, смята Петър Вутов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

“Тече проверка във фирмата относно тези “подсигурени леви завои”. В методиката за изпитване няма такова понятие, тъй като вървим по правилата - няма нито осигурени десни, нито осигурени леви. Има задължителни елементи, които е трябвало да се изпълнят и те са изпълнени”, каза Монов.

Вутов сподели, че маршрутът на обучението не може да се проследи дигитално, защото то е приключило на 11 юли - ден преди официалното влизане на дигитализацията в обучението.

В Созопол днес е обявен ден на траур в памет на трите загигинали момчета.