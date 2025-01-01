"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 21 октомври - вторник във връзка с подмяна на спирателен кран по бул. „Копенхаген“, жк. „Дружба“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в: жк. „Дружба“ 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та част - ул. „Хайделберг“, Логистичен център „Боила“.
Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следниите адреси: бул. „Копенхаген“ кръстовището с ул. „Обиколна“, ул. „Димитър Пешев“ кръстовището с ул. „Делийска воденица“.
Във връзка с пресвързване на уличен водопровод по ул. „Георги Палев“, с. Локорско се налага спиране на водоподаването от 8:00 до 16:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в: ул. „Братя Лимброви“, ул. „Христо Манов“, ул. „Благой Гердин, ул. „Славе Турчов“, ул. „Христо Витков“ и ул. „Евлоги Тодоров“.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следниия адрес: ул. Илия Манов“ кръстовището с ул. „Братя Лимброви“.
Променят графика за ремонта на топлопреносната мрежа в „Дружба 2“
емонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.