"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 21 октомври - вторник във връзка с подмяна на спирателен кран по бул. „Копенхаген“, жк. „Дружба“ се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в: жк. „Дружба“ 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та част - ул. „Хайделберг“, Логистичен център „Боила“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следниите адреси: бул. „Копенхаген“ кръстовището с ул. „Обиколна“, ул. „Димитър Пешев“ кръстовището с ул. „Делийска воденица“.

Във връзка с пресвързване на уличен водопровод по ул. „Георги Палев“, с. Локорско се налага спиране на водоподаването от 8:00 до 16:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в: ул. „Братя Лимброви“, ул. „Христо Манов“, ул. „Благой Гердин, ул. „Славе Турчов“, ул. „Христо Витков“ и ул. „Евлоги Тодоров“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следниия адрес: ул. Илия Манов“ кръстовището с ул. „Братя Лимброви“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.