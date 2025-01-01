Днес се извършва рязане и премахване на опасна растителност по протежение на оградата към бул. „Цариградско шосе“ в парк "Врана". Това съобщи във Фейсбук областният управител на София Стефан Арсов.

По думите му още от първия ден след приемането на парк „Врана“ областната администрация е започнала действия по обезопасяването на парка. Арсов каза, че тази зона години наред е била оставена занемарена, но вече е време за грижа и сигурност.

БГНЕС

Областната администрация на област София няма да губи време – стъпка по стъпка ще превърнем „Врана“ в безопасно, поддържано и достъпно място за всички, заяви Арсов. Той допълни, че входът на парк "Врана" ще бъде свободен, но истинската им цел е да бъде не просто отворен, а сигурен и достоен за гражданите.

През миналата седмица областният управител каза пред БТА, че парк "Врана" ще остане затворен за граждани, докато теренът бъде обезопасен.

„Няма как да допуснем граждани, докато не бъдат предприети конкретни мерки – започваме с кастрене на опасната растителност по протежение на "Цариградско шосе", след което ще се работи по основните алеи и вътрешните части на парка“, уточни Стефан Арсов.