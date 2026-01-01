Представители на пациентски организации се събраха пред Министерството на здравеопазването (МЗ) в подкрепа на лекари, напускащи отделението по детска хирургия на варненската болница "Света Анна". Инициативата е на Фондация "За доброто", подкрепена от пациентската организация "Хипофиза", варненската организация "Аз вярвам и помагам", Инициативен комитет "Бъдеще за България" и др.

Инициативата е съгласувана със Столичната община.

Детското здравеопазване катастрофира, каза пред журналисти Надежда Рангелова от Фондация "За доброто". Рангелова посочи, че по Закона за достъп до обществена информация е получила данни от МЗ за последните 10 години за всички средства, които болниците са поискали за педиатричните си отделения, по капиталовата програма. Общата стойност, която от болниците са поискали, възлиза на 182 милиона лева. Отпуснати са 35 млн. лева, от които 25 млн. лева са за изграждане на детска структура в болница "Свети Георги" в Пловдив, каза още Рангелова.

В средата на януари работещи в болница „Св. Анна“ във Варна излязоха на протест, тъй като са получили само основните си заплати, но не и заработените допълнителни възнаграждения. Изпълнителният директор на болницата д-р Красимир Петров посочи тогава, че получените от здравното министерство пари не са достатъчно, за да се платят допълнителните възнаграждения, както и че има затруднения и в отношенията със Здравната каса.

На 30 януари т.г. Варненският административен съд образува дело по искова молба на болница „Св. Анна“ срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Искът е за неизплатени суми по административен договор за оказване на болнична помощ. Позицията на болницата е, че НЗОК неоснователно отказва да ѝ плати за извършена и отчетена медицинска дейност за периода август – ноември 2025 година. Ищецът претендира за сумата от 525 775 евро главница и 5573 евро обезщетение за забава, ведно със законовата лихва.

От Община Варна вчера посочиха, че в онлайн разговор между кмета на града – Благомир Коцев и министъра на здравеопазването в оставка Силви Кирилов, Коцев е посочи, че са необходими прагматичен подход и навременни решения за оздравяването на „Св. Анна“ и Варна разчита на подкрепата на Министерството на здравеопазването за предприемането на съвместни мерки.

Министър Кирилов разпореди одит в лечебното заведение.

Болница "Света Анна" АД има сключен договор за субсидиране през 2025 г. № РД-12-30/17.02.2025 г. за дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение; за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК,; за отдих и лечение на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; за поддържане готовността на лечебното заведение за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване, казаха за БТА от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Съгласно нормативни текстове Министерството на здравеопазването заплаща по 46 лв. на преминал и отчетен пациент през спешно отделение.

За извършената и отчетена дейност през 2025 г. по договора за субсидиране министерството е заплатило на болница "Св. Анна“ във Варна субсидия в размер на 6 732 845 лв., включваща средства за спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно заведение – общ финансов ресурс – 1 321 920 лв.; преминали и отчетени пациенти – 2 458 102 лв.; медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК – 235 405 лв.; отдих и лечение на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали – няма отчетната дейност; за поддържане готовността на лечебното заведение за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване – 2 717 418 лв., посочиха от пресцентъра на МЗ.

От средата на миналата година с промени в Закона за здравното осигуряване здравната каса не заплаща на болниците извършената от тях надлимитна дейност.