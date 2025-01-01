Продължава издирването на изчезналия в Охридското езеро българин, съобщиха от МВнР. Информацията е на Генералното консулство в Битоля. Съдействие се оказва от Червения кръст, езерската полиция и доброволци от България. Генералното консулство поддържа постоянен контакт с местните власти и следи развитието на случая.

Припомняме, че 52-годишният български гражданин е в неизвестност след гмуркане на 89 метра дълбочина в събота. Сигналът за изчезването е получен в 13:15 часа местно време от Охридската полиция и Езерната полиция.

В пловдивското село Скутаре близките на мъжа застанаха пред камерата на NOVA.

„За момента няма никакви следи от него. Няма тяло. Абсолютно никаква част от екипировката не е намерена”, сподели Ния Танчева, дъщеря на изчезналия.

В събота 52- годишният Илия заминал за Северна Македония. Там го чакал негов приятел македонец. Решили да се гмуркат в Охридското езеро и отишли в района на село Търпейца. Първо във водата влязъл приятелят му, а след това и Илия.



„И македонецът се е опитал да го достигне, тъй като баща ми е тръгнал много бързо надолу към желаната от него дълбочина. Като е стигнал обаче не е имало абсолютно никаква следа от него”, допълни тя.

Подводното течение и дълбочината затрудняват акцията.



„Два водни и въздушен дрон го търсят. Негови приятели го издирват с лодка по бреговете”, каза още дъщеря му.

Мъжът бил запален по екстремните спортове, имал богат опит в спускането на големи дълбочини.

„Той вече има 120 метра рекорд в Египет, на обикновен въздух, а този път искаше да направи 150”, допълва Ния.



Близките призоваха българската държава да изпрати опитни водолази на място.



„Да ни помогнат поне тялото му да намерим. Ако то е останало на дъното на езерото на 280 метра, тъй като той е бил с пет бутилки свързани с него, там няма как да стигне нито водолаз, нито дрон. Да ни помогнат да си го приберем под някаква форма вкъщи”, помоли дъщеря му.



В село Скутаре, където мъжът има бензиностанция и автомивка, не губят надежда.

„Много пъти той ми е разказвал за негови ситуации, в които е бил на ръба и винаги е успявал да се спаси. И се моля, и се надявам, че и този път ще успее”, каза кметът на населеното място Катя Тодорова.



„Дано Господ да е с него, всичко да бъде както трябва”, обясни местният Любен Киров.



Семейството му също не губи вяра.



„Защото той ни е всичко. Имаме неповторима връзка”, каза още дъщеря му.