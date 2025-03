Министър-председателят на България Росен Желязков изрази подкрепата си за Украйна след вчерашната среща в Белия дом между американския президент Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски.

"Украйна, бъди смела, бъди силна. Ние сме с теб", написа Желязков в социалната платформа X.

🇺🇦 Ukraine, be brave, be strong. We stand by you. 🇧🇬🇪🇺