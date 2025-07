Премиерът Росен Желязков поздрави България след официалното приемане на страната в еврозоната.

Официално: България влиза в еврозоната от 1 януари 2026 година

We did it! As of 1.1.2026, Bulgaria will officially adopt the euro.We thank all institutions, partners and everyone whose efforts made this landmark moment possible. The government remains committed to a smooth and effective transition to the euro in the interest of all citizens.