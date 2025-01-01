„Цените на лекарствата няма да се променят заради самото въвеждане на еврото. Всички стойности ще се изчисляват по фиксирания курс 1 евро - 1.95583 лева. Гражданите ще виждат цените едновременно в лева и в евро. Осигурява се пълна прозрачност и стриктен контрол за предотвратяване на незаконни практики“ – това увери министрътът на здравеопазването Силви Кирилов по време на представянето на новото мобилно приложение MedicinePrice.

Представено днес от Министерството на здравеопазването заедно с Националния съвет по цени и реимбурсиране, приложението има за цел да предоставя на хората достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България, както в български лева, така и в евро.

Приложението е безплатно и ще даде възможност на всеки гражданин за достъп до актуална информация за цените както в лева, така и в евро, на лекарствата в България, заплащани от НЗОК и на тези на свободния пазар. Създаването на приложението е част от подготовката за присъединяването на страната ни към еврозоната на 1 януари 2026 г. и е пряка мярка за гарантиране на прозрачност и стабилност в сектора на лекарствоснабдяването, посочи министър Кирилов.

Той обърна внимание върху някои от основните притеснения на хората, свързани с приемането на еврото, като увери, че регулаторите ще следят за недопускане на спекулации или закръгляния, водещи до необосновано поскъпване. „С този инструмент държавата показва, че е подготвена за въвеждането на еврото в здравния сектор спокойно отговорно и с грижа за хората“, изтъка Кирилов.