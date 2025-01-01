Върховният съд на САЩ насрочи за 5 ноември първото изслушване по делото за законността на глобалните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Съдиите решиха по-рано този месец да се заемат със случая, след като съд от по-ниска инстанция постанови, че Тръмп е превишил правомощията си, налагайки повечето от тарифите по силата на федерален закон, предназначен за извънредни ситуации. Администрацията на президента обжалва пред Върховния съд на 4 септември.

Съдът, чийто нов деветмесечен мандат започва на 6 октомври, ще разгледа и отделно оспорване на митата, подадено от американската компания за играчки "Лърнинг рисорсис" (Learning Resources).

По-рано през септември Тръмп заяви, че ако бъде потвърдено решението на апелативния съд от 29 август, според което голяма част от митата са незаконни, Министерството на финансите може да се наложи да възстанови на компаниите разходите им.

По данни на Агенция "Митници и гранична охрана" от пролетта, когато бяха представени тарифите върху внос от десетки държави, във федералния бюджет са постъпили рекордни приходи. През фискалната 2025 г. приходите, свързани със Закона за международни извънредни икономически правомощия, възлизат на над 210 милиарда долара.

В документация, подадена до Върховния съд, се посочва, че отлагането на решение до юни 2026 г. може да доведе до събиране на тарифи на стойност между 750 милиарда и 1 трилион долара, чиято евентуална отмяна би могла да предизвика сериозни сътресения.