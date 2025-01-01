Ограничен е пожарът в старозагорското село Дълбоки. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Оттам уточниха, че горят сухи треви, а на място продължават да са четири екипа на пожарната.

Сигнал за пожара е получен малко след 14:00 часа днес.

Продължава гасенето на пожара край Струмяни

Общо 79 пожара са били потушени на територията на страната за последното денонощие, няма пострадали хора, съобщиха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДБПЗН).

С преки материални щети са възникнали 13 пожара, без нанесени материални щети са 66 пожара. Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са пет.