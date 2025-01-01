С такива светли умове като вашите, с такива чисти сърца като вашите и с амбицията, която имате, съм сигурен, че бъдещето ни е светло, хармонично и обещаващо. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който връчи отличия на българските ученици, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки през 2025 г.

До края на годината ще имаме още медали, в това няма никакво съмнение, но оттук нататък за вас предстои изключително важния път на академичното образование и това, което ще ви направи в глобален смисъл хората, които ще рисуват бъдещето и ще носят факела на олимпизма в сърцата, в душите си и знанието ще озарява тъмнината, която някои някои виждат в нашето несигурно бъдеще, каза премиерът на церемонията в сградата на МС в приветствието си към медалистите.

Той посочи, че още когато са се видели в Министерския съвет за връчването на флага за началото на този олимпийски сезон, не е имал съмнение, че ще се видят отново "с този плам и гордост в очите, с медалите на вашите гърди". Вашите медали, от които осем златни, са изключително постижение, подчерта премиерът. Вашите индивидуални познания ще позволят да бъдете истински специалисти, хора, човеци хуманисти, което е и духа на олимпизма и ни кара да се чувстваме горди и част от тази емоция, която днес ще формализириме с грамотите, каза Желязков. Имаме това приятно удоволствие да ви връчим тези грамоти и да ви признаем заслугата за тази наша национална гордост, допълни той.

Деветте национални отбора по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект донесоха на страната ни 39 медала от най-престижните световни състезания: осем златни, 14 сребърни и 17 бронзови. Общият брой отличия от международни, европейски, младежки и балкански олимпиади от началото на годината до момента е 89, като предстоят още три надпревари.

На церемонията присъства и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.