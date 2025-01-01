При протест, организиран от политическа партия "Възраждане", граждани блокираха движението на площад "Княз Александър l" пред Българската народна банка (БНБ).

Георги Димитров, DarikNews.bg

Демонстрантите носят български и руски знамена, както и плакати с послания като: "Оставка, съд и затвор срещу ГЕРБ, БСП, ДПС, ПП, ДБ, ИТН!" и "Бъдещето е на суверенните държави". Гражданите скандират: "Оставка".

Непосредствено до протеста от сдружение "Дойран 2025" организираха подписка, която искат да внесат в парламента. Целта е да се проведе референдум за приемане на еврото, обясниха за БТА от сдружението.