Състав на Окръжния съд в Хасково постанови 16 години затвор при първоначален строг режим на излежаване за 20-годишния Делчо Димитров, съобщиха от пресцентъра на съда. Наложената присъда е за убийството на 67-годишния Филчо Филев от димитровградското село Странско.

Възрастният мъж почина на 10 април 2023 година, осем дни след нанесения му от тогава 18-годишния Делчо Димитров побой при спречкване. Инцидентът е станал при гостуване на Димитров и негов приятел в дома на Филев на 2 април същата година. В резултат на побоя, възрастният мъж е получил тежки наранявания в областта на главата и гърдитe, заради което е настанен в болницата в Хасково, където дни след това умира.

Постановената от хасковските окръжни магистрати присъда за признатия като извършител на престъпното деяние Делчо Димитров подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - Пловдив в в 15-дневен срок, считан от днес, уточниха от пресслужбата на съда в Хасково.