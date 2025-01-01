И петият вот на недоверие към кабинета „Желязков“ беше неуспешен. Вотът беше подкрепен от 101 депутати, против него бяха 133 народни представители, нямаше въздържали се.

Проектът на решение за гласуване на недоверие към Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков беше внесен миналия петък по инициатива на „Продължаваме промяната-Демократична България“ и подкрепен от „Морал, единство, чест“ и „Алианс за права и свободи“. Той е за несправяне на правителството в сферата на „вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава".

Не закъсняха и коментарите след поредния неуспешен вот на недоверие.

"Аз взимам думата не, за да изразя възторг от неуспешния вот на недоверие. Ние ви отговорихме с доводи, надявам се, че се е получил дебат. Този вот на недоверие не беше осъществен и правителството продължава своята работа за стабилност и за партньорство в и извън България", каза министър-председателят Росен Желязков.

Той отбеляза, че от няколко дни се наблюдава ескалация на общественото напрежение. "Това беше провокирано с риторика от парламентарната и извън парламентарната опозиция. Целта беше създаването на привидна революционна ситуация. Кулминацията сякаш естествено, но не очаквано по своя мащаб беше днес - ненужна, грозна, неприятна и несъобразена с очакванията на обществото", коментира премиерът.

Росен Желязков отправи призив към депутатите да се опитат да пазят малко по-мъдро българската демокрация.

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски заяви: „Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава. Тези хора трябва да се научат какво е демокрация, какво е доблест, която им липсва на тях, и аз ще им го покажа. България ще я има, ще бъде държава, няма да бъде соросоидна общност и територия. Аз съм гаранта за това“.

След гласуването съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев заяви от трибуната на парламента, че днешният вот на недоверие показа, че в страната има трима премиери.

"Един формален - Росен Желязков, един който много го иска, но днес го няма да си подкрепи правителството и един - главното "Д", заяви Мирчев. По думите му страната се управлява от нелегитимен център на власт, а правителството се е превърнало на пресслужба.

Той се обърна към ГЕРБ и Бойко Борисов. "Винаги, когато стане напечено Бойко го няма. Усетихте ли как от мандатоносител се превърнахте в компаньонка на главното "Д" и спряхте да мислите за онази в България, в която ще растат децата ви", заяви той.

Резултатът от вота не е изненадващ, заяви пред медиите лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, след като се присъедини към протеста пред сградата на Българската народна банка (БНБ).

Народ, който избира своите палачи, не е жертва, а съучастник, добави Костадинов и посочи, че щом дори в средите, в които искат да свалят правителството, има разединение, няма как да стане.

Поредният вот на недоверие, който самата опозиция знаеше, че няма как да мине, защото няма как с изплагиатствани мотиви, отнасящи се за предходни управления, част от които са на партии, участващи в сегашната опозиция, да свалиш действащо правителство през 2025 година. Това заяви пред журналисти депутатът от ПГ на „БСП-Обединена левица" Атанас Атанасов, предаде репортер на БГНЕС.

„Разберете, дневният ред на обществото е друг. Хората се вълнуват държавата да им гарантира ръст на доходите, да се овладее инфлацията, да се овладеят цените", каза Атанасов и отбеляза, че държавата трябва да гарантира, че всеки един човек може да се развива и да живее достойно в България.

Предстоят и още вотове, заяви Красимир Манов от парламентарната група на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) от парламентарната трибуна.

Ще има вотове за финансите, за земеделие, за безводие, ще има вотове за енергетика и може би ще има и вот, който най-накрая ще събори това правителство, посочи той. Така че гответе се, господа управляващи, добави Манов.

Първият вот, в който МЕЧ беше съвносител, "Алианс за права и свободи" напусна управлението. При настоящия вот вие, господа управляващи, за първи път успяхте да обедините опозицията, която има своите различия, понякога и доста тежки, коментира още Манов.