Британският премиер Киър Стармър и съпругата му Виктория посрещнаха президента на САЩ Доналд Тръмп в резиденцията Чекърс. Двамата лидери си стиснаха ръцете и размениха кратки реплики, съобщи „Би Би Си“.

Републиканецът получи тържествено посрещане при пристигането си в резиденцията на британския министър-председател. Двамата се оттеглиха за разговори на четири очи, а по-късно ще дадат съвместна пресконференция.

На 17 септември Тръмп и съпругата му Мелания бяха тържествено посрещнати в Уиндзорския замък от крал Чарлз III. Пред близо 160 гости по време на събитието, целящо да подчертае любовта на Тръмп към блясъка и церемониите, крал Чарлз III го похвали за неговата „лична ангажираност“ към мира.

Републиканецът се превърна в първия американски президент, поканен на две държавни посещения във Великобритания.