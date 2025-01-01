Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще пристигне във Великобритания на държавно посещение, по време на което британското правителство се надява да сключи технологична сделка на стойност няколко милиарда долара, която да покаже, че трансатлантическите връзки остават силни въпреки различията по отношение на Украйна, Близкия изток и бъдещето на съюзническите отношения между западните страни, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп определим като "голяма чест" перспективата да бъде посрещнат от своя "приятел" крал Чарлз Трети в "най-величествения" Уиндзорски замък по време на втората си държавна визита. Той намекна и за възможно облекчение на митата върху британската стомана, преди да излети с президентския самолет "Еър форс уан", отбелязва ДПА.

Предполага се, че Тръмп ще пренощува в резиденцията на американския посланик в Лондон, преди да отпътува за замъка Уиндзор, където ще бъде посрещнат с церемониално приветствие и пищен държавен банкет.

Тръмп каза още, че ще "говори" с министрите, които искат облекчения за стоманата. Великобритания и САЩ подписаха търговско споразумение през юни, което намали митата за вноса на автомобили и аерокосмически продукти в САЩ, но не успяха да се споразумеят за условията за британската стомана, като митата за нея остават 25%. Американският президент заяви, че е готов "да им помогне".

Не са предвидени публични прояви на президента, като се очаква хиляди хора да участват в големи протести срещу двудневната му визита, отбелязва ДПА. Сигурността ще бъде от първостепенно значение, като Тръмп ще остане в Уиндзорския замък през първия пълен ден от визитата си, преди да се отправи към премиерската резиденция "Чекърс".

Това също ще задържи Тръмп далеч от планирания масов протест срещу посещението му, отбелязва АП.

Държавните визити в Великобритания съчетават дипломацията на 21-ви век с кралската помпозност. Двудневната визита на Тръмп ще включва карети, теглени от коне, военна почетна гвардия и бляскав банкет в хилядолетен замък – всичко това съобразено с предпочитанията на президента към разкоша и позлатата, отбелязва АП. Канцеларията на британския премиер Киър Стармър заяви, че визитата ще покаже, че "отношенията между Великобритания и САЩ са най-силните в света, изградени върху 250-годишна история" – след неловкото скъсване през 1776 г. – и свързани с общите ценности на "вярата във върховенството на закона и свободните пазари". Не се споменава нищо за склонността на Тръмп към налагане на високи мита, които ограничават пазарите.

Белият дом очаква двете страни да укрепят отношенията си по време на визитата и да отбележат предстоящата 250-та годишнина от основаването на САЩ, казва високопоставен служител на Белия дом, който не е упълномощен да говори публично. Не е ясно как точно Лондон планира да отбележи този конкретен етап от общата им история.

Тръмп е първият американски президент, правещ втора държавна визита във Великобритания.

Безпрецедентният характер на поканата, заедно с очакванията за пищна помпозност и парадност, привлича Тръмп по два начина. Президентът републиканец е изразявал възхищението си от покойната майка на краля, кралица Елизабет Втора, и е говорил за това колко много неговата собствена майка е обичала кралицата и монархията.

По време на втория си мандат президентът на САЩ украси обикновено по-строгия Овален кабинет със златни орнаменти, строи обширна бална зала в Белия дом и се опитва да обнови други сгради във Вашингтон по свой вкус.

Чуждестранни представители са показвали синхрон с неговите вкусове. По време на посещение в Близкия изток тази година лидерите на Саудитска Арабия и Катар не само разпънаха червен килим, но и изпратиха изтребители да ескортират самолета на Тръмп, припомня АП. Стармър също вече е показвал, че умее да очарова Тръмп, като през февруари, той обърна внимание на избора на президента за декорацията на Овалния кабинет и решението му да постави бюст на Уинстън Чърчил.

Усилията да се спечели президентът притесняват някои членове на британската Лейбъристка партия на премиера Стармър, а Тръмп няма да говори пред британския парламент по време на посещението си, както направи френският президент Еманюел Макрон през юли. Депутатите ще бъдат в ежегодната си есенна ваканция, което ще спести на правителството неудобно решение, отбелязва АП.