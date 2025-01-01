Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания пристигнаха с хеликоптер в замъка Уиндзор за първия пълен ден от историческата му втора държавна визита в Обединеното кралство.
Те бяха посрещнати от престолонаследника принц Уилям и съпругата му принцеса Катрин, когато излязоха под сивото небе от президентския хеликоптер Marine One, който кацна на тревата на вековния замък, след което бяха посрещнати и от крал Чарлз и кралица Камила.
Крал Чарлз Трети посрещна в Уиндзор президента на САЩ, с което даде началото на втората държавна визита на Тръмп във Великобритания, съобщи Асошиейтед прес.
Около 120 коня и 1300 членове на британската армия – някои от тях в червени туники и златни шлемове с пера – посрещнаха Тръмп по време на церемониална почетна гвардия, която британските власти определиха като най-голямата за държавна визита в Обединеното кралство в историята.
Докато президентът се ръкуваше с краля, от шест оръдия от Първата световна война на източната поляна на замъка беше изстрелян 41-оръден залп. Подобно представление се състоя и в Лондонската кула, в центъра на столицата.
Тръмп и кралското семейство се насладиха на каретна процесия с конна кавалерия през имението Уиндзор към почти 1000-годишния замък, където Тръмп и Чарлз инспектираха почетната гвардия.
Двамата се смееха и шегуваха, а президентът козирува, докато звучеше националният химн на САЩ, преди кралското семейство и гостите им да влязат вътре за обяд.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна снощи на държавно посещение във Великобритания, съобщи Би Би Си.
Той е придружаван от съпругата си Мелания.
Това е безпрецедентна, втора държавна визита на Тръмп във Великобритания. Първата се състоя през 2019 г. - по време на първия му президентски мандат. Тогава Тръмп бе гост на кралица Елизабет Втора, която почина през 2022 г., а сега негов домакин ще синът ѝ - крал Чарлз Трети.
САЩ и Великобритания са близки съюзници и представители на двете страни често говорят за "специална връзка" между тях.
Самолетът на Тръмп "Еърс Форс 1" кацна на летище Станстед в Лондон в 21:07 ч. (23:07 ч. българско време) вчера. Американският президент бе посрещнат от новата британска министърка на външните работи Ивет Купър, съобщи Франс прес.
Би Би Си посочва, че президентът и първата дама на САЩ са прекарали нощта в Уинфийлд Хаус - резиденцията на американските посланици във Великобритания от 1955 г.
Посещението ще бъде белязано от редица тържествени прояви.
Преди да отпътува от Вашингтон вчера, Тръмп каза, че за него е "голяма чест" да стане първият американски президент, поканен на държавна визита във Великобритания за втори път, отбелязва АФП.
Тръмп заяви, че му е приятно да се върне във Великобритания, наричайки я много специално място. На въпроса дали има послание за Чарлз Трети, той отговори, че кралят е негов дългогодишен приятел и уважаван от него човек.