Председателят на Националният статистически институт (НСИ) доц. д-р Атанас Атанасов е получил поредна заплаха за живота си. Това съобщи той във профила си във „Фейсбук“.

Случайно ли е, че утре в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми, пише той в поста си.

В имейла, който се вижда прикачен към поста на председателя, пише, че ще му бъде подготвен „тържествен прием в Казичене съвсем скоро“.

В началото на септември от „Продължаваме промяната“(ПП) заявиха във „Фейсбук“, че управляващите искат да отстранят по средата на мандата ръководството на НСИ като публикуваха снимка на внесения от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ законопроект за изменение на Закона за статистиката.

„Преди две седмица НСИ публично уличи любимката на Делян Пеевски Мария Филипова в некомпетентност. Явно това е подразнило Пеевски и Борисов, и в първия работен ден на парламента са внесли законопроект, с който искат да отстранят, по средата на мандата, ръководството на НСИ“, написаха от ПП.