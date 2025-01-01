Столичната община е осъдена окончателно да премести трамвайното трасе, което минава по локалното платно на бул. „Ген. М. Скобелев“ между бул. „Витоша“ и „Петте кьошета“, в срок от една година. Това става ясно от крайното решение на Върховния касационен съд (ВКС), съобщава lex.bg.

Трамвайното трасе е изградено през 2010 г. във връзка със строителството на метрото в района и първоначално е трябвало да бъде временна мярка до 2012 г. Столичната община обаче не предприема действия за премахването му, а през 2017 г. жители на района подават два колективни иска заради високия шум, настоявайки трасето да бъде премахнато или преместено.

Осъдиха Столична община заради трамвая по „Скобелев”

Делото продължава осем години, през които трите инстанции разглеждат случая и констатират нарушение от страна на общината. Всяко решение на съда е обжалвано, като един от аргументите е, че трасето не може да бъде преместено в рамките на една година.

Първото осъдително решение е постановено от Софийския градски съд през август 2022 г., а през май 2023 г. Софийският апелативен съд го потвърждава. След разглеждане на касационната жалба ВКС оставя решението в сила.

В жалбата общината отново твърди, че не може да спази едногодишния срок за преместване, оспорва квалификацията на иска като колективен, както и това, че може да бъде ответник по него.

ВКС отхвърля всички възражения, като посочва, че жителите на района са засегнати от едно нарушение и искът е правилно разгледан като колективен. „Наднорменият шум и вибрации от трамвайния транспорт, които нарушават правото на спокойствие и здравословна среда на живущите, представляват типичен пример за колективен интерес, който следва да се защити чрез колективен иск с цел преустановяване на нарушението“, се посочва в съдебното решение.

Съдът уточнява, че няма пречка общината да бъде ответник, тъй като производството не цели упражняване на властническо правомощие, а възниква облигационно отношение поради твърдян деликт. „Когато неизпълнението на задължение от страна на общината като собственик уврежда друго лице, отношенията между страните са равнопоставени и общината не действа като орган на власт, тъй като няма подчинение или зависимост“, се посочва в мотивите на ВКС.