Снимка на камера за скорост на тераса на апартамент, се появи в социалните мрежи и предизвика вълна от реакции.

Снимката е направена днес на бул. „Цар Борис III“ в София, предава Flagman.bg. На нея се вижда радар на тераса, придружен от мъж, който стои зад парапета.

В социалните мрежи се появиха различни коментари. "Работи ли този човек от вкъщи?", "Да не би това да е новото звено на СДВР – Домашна Засада?", "Каква тарифа е, ако ме хванат от балкона – домашна глоба ли получавам?" – питат потребители.

Мнозина коментират, че това е най-доброто съчетание между хоум офис и лов на нарушители.