Хеликоптер на американската армия се е разбил близо до военна база в щата Вашингтон в сряда вечерта. Това съобщи представител на американската армия в изявление за Си Ен Ен.
„Съвместната база Луис-Маккорд потвърждава, че хеликоптер се е разбил вечерта на 17 септември в район близо до базата“, пише в изявлението на официалния представител. „Инцидентът е станал около 21:00 часа местно време“, пише NOVA.
Представителят не посочи дали има жертви. Той добави, че инцидентът все още е в процес на развитие и към момента няма допълнителна информация.
#Breaking 🚨 Newz: "Helicopter Havoc: Deadly Crash Rattles Washington Base!"
➡️ A military helicopter crashed near Joint Base Lewis-McChord in Washington state late Wed evening, Sept 17, at approx 9 p.m. PDT, in a rural area near the installation, per a U.S. Army official's… pic.twitter.com/qaSFWRrIXL
#Breaking 🚨 Newz: "Helicopter Havoc: Deadly Crash Rattles Washington Base!"
Съвместната база Луис-Маккорд се намира в окръг Пиърс, щата Вашингтон.
BREAKING: Military helicopter crashes near Joint Base Lewis-McChord in Washington state, spokesman confirms pic.twitter.com/5yYOB7hFnq— Fox News (@FoxNews) September 18, 2025
В изявление в социалните мрежи рано сутринта в четвъртък, Шерифската служба на окръг Търстън съобщи, че заместник-шерифи от съседния окръг са били изпратени по сигнал за възможна катастрофа на хеликоптер в района на Съмит Лейк. Заместник-шерифите са открили място, на което се смята, че е станал инцидентът.
Съмит Лейк се намира западно от базата.
„Бяхме уведомени, че военните са загубили контакт с хеликоптер в района и работим в тясно сътрудничество със Съвместната база Луис-Маккорд, за да осигурим необходимите ресурси за съдействие“, се допълва в съобщението.