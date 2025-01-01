Гръцката полиция разследва странен случай на кражба, извършена от българка, наета като домашна помощница в Атина. Това съобщи NOVA.

Според показанията на 43-годишн мъж от квартал Глифада, който наел жената на работа чрез група във Facebook, инцидентът е станал на 12 септември.

Собственикът на апартамента разговарял с 50-годишната жена няколко пъти, за да уговори среща с нея. Около 19:00 ч. той отишъл до близката трамвайна спирка, за да я вземе и заведе в дома си.

„Бях публикувал обява във Facebook, в която търсех жена, която да ми почисти къщата.Първите 2-3 часа тя чистеше и бях спокоен, защото гледах баскетбол и изпих чаша вино. Тази жена успя да ми налее някакво наркотично вещество в чашата. Не я видях да прави нещо подозрително, но знам, че с чаша рецина не можеш да изпаднеш в състояние на летаргия. Започнах да се чувствам сънлив, да се чувствам изключително уморен и отидох в стаята си, за да си легна. Скоро загубих съзнание. Спах около 40 минути и когато се събудих, липсваха около 300 евро и мобилните ми телефони. Имах и касичка с дребни пари. Общо липсват около 600 евро. Мобилните телефони не бяха особено ценни, взети са и някои парфюми", споделя потърпевшият.

"Когато се събудих, отидох при съседите и помолих за помощ. Никога не са ме виждали в подобно състояние. Помолих ги да се обадят в полицията, никога не бях употребявал наркотици. В този момент осъзнах, че това вероятно е някаква схема от хора, които дрогират и крадат“, твърди 43-годишният мъж.

Българката категорично отрича обвиненията да са истина.

Случаят се разследва от полицията. Очакват се токсикологичните тестове, за да се определи веществото, което може да е сложено във виното.