Председателят на групата на ДПС в Общинския съвет на Хасково - Исмаил Себахтин Исмаил, обяви във Фейсбук профила си, че е подал оставка заради "несъгласие с политическата представителна група".

Исмаил потвърди напускането си на структурата на местно самоуправление за БТА.

Той обясни, че е подал оставката си чрез председателя на Общинския съвет Таня Захариева към Общинската избирателна комисия.

Исмаил каза още, че не само напуска съветническото място, но спира да се занимава изцяло с политика. Той посочи, че мотивите му за това са изключително лични и са свързани с разминаване на възгледите му с политическата представителна група, от която е избран.