Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков съобщи, че е изпратена покана до турската страна за преговори по договора с „Боташ“. Пред журналисти в Панагюрище той отговори на въпрос дали смята, че е възможно да се предоговорят условията по договора.

"Смятам, че е възможно да се структурира предложение и вече съм го направил, заедно с колегите от министерството, от държавните енергийни компании и зам.-министър Георгиева, сме изпратили предложение до турската страна", заяви той.

Министърът добави, че предложенията са включени в меморандум от няколко страници. Те са доста специализирани, експертни и отговарят на българския интерес, увери Трайков.

Преди малко повече от месец Трайков съобщи, че се е срещнал в Париж по време форум за ядрена енергетика с турския си колега Алпарслан Байрактар и го е поканил да дойде в София. Тогава министърът каза, че от турска страна вижда разбиране и готовност за промени в условията на договора с „Боташ“. Според Трайков към момента, в който е сключен договорът, България има нужда от достъп до капацитета на Турция, но начинът, по който е направено споразумението, го прави абсолютно безсмислено в ценово отношение. През февруари той посочи, че България към момента не извършва плащания по договора с турската компания и това може да доведе до ответни действия от турската страна.

Попитан за мерките, които служебното правителство предприема във връзка с ръста на цените на горивата, служебният министър отговори, че България е била една от първите държави в Европейския съюз (ЕС), приела цялостен пакет от мерки.

Разбира се, няма как да се влияе на международната конюнктура, но от гледна точка на ефекта им върху българската икономика и българските граждани взехме незабавно мерки, които бяха целенасочени, ограничени във времето и по такъв начин структурирани, че да предотвратят инфлационната спирала там, където има възможност, както и да помогнат на най-уязвимите наши съграждани. Това, което направихме в България, беше дадено като пример за добра практика в ЕС, коментира Трайков.

На въпрос възможно ли е да се преразгледа концепцията за въглищните централи, той отговори, че България е една от страните, изразили такова мнение в европейските институции. Смятаме, че при такива извънредни ситуации на външни шокове следва да поддържаме своите възможности, да разчитаме на своите ресурси. Така че аз смятам, че това е факт. Българските мощности, термичните ни централи са както възможност да се използва местен ресурс, така и възможност да се гарантира стабилността на мрежата, което в някои страни е проблем и предизвикателство, коментира служебният министър на енергетиката. В България сме се погрижили да има необходимия баланс, за да няма проблемни ситуации, увери той.

Относно изграждането на седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“ Трайков посочи, че това е проект с дълъг хоризонт. Моята цел беше, а вярвам и на министъра от редовното правителство, той да се случва по най-добрия начин, така че да се избегне характерното за тези проекти забавяне във времето, надхвърляне на бюджета, добави той.