Столичната община организира първото по рода си тържествено посрещане на волейболните ни национали, които завоюваха сребърен медал от Световното първенство във Филипините.

Събитието ще се състои на 30 септември, вторник, от 17:30 часа на площад „Св. Александър Невски“.

Момчетата от националния ни отбор по волейбол имат страхотно бъдеще, голям оптимист за това, което следва, каза пред журналисти днес кметът на столицата Васил Терзиев.

Играчите ни ще получат специални награди от Федерацията и Столична община.