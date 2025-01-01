На 82 години си отиде легендарният защитник на ФК "Марица" Тодор Каменски, съобщиха от пресслужбата на Локомотив Пловдив.

Негов внук е футболистът на "смърфовете" Тодор Павлов.

Каменски бе част от отбора, който в края на 60-те и началото на 70-те години игра три сезона в "А" група – сезон 1967-1968, сезон 1969-1970 и сезон 1970-1971. Той беше и председател на Сдружението на спортните клубове "Марица". През последните години беше служител на волейболен клуб “Марица” – многократен първенец и носител на Купата на България.

"ПФК Локомотив Пловдив изказва своите най-искрени съболезнования към семейството и близките на Тодор Каменски!", написаха "черно-белите" във Facebook.