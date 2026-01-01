Кампанията за предсрочните парламентарни избори на 19 април премина не само през политически послания и сблъсък на идеи, но и през редица цветни, забавни и понякога неочаквано култови моменти, които бързо се превърнаха в част от общественото внимание. В опит да привлекат избиратели и да се откроят в наситената политическа среда, част от партиите и кандидатите заложиха на нестандартни прояви – от музикални изпълнения и танци, през забавни диалози и скечове до символични сценични акции с лебеди и зайци.

Вместо традиционните срещи с избиратели и политически речи, кампанията на места придоби почти шоу характер, в който границата между политика и спектакъл се разми. Именно тези нетипични включвания допринесоха за по-емоционален и широко обсъждан образ на надпреварата, като често засенчваха самите програмни послания и се превръщаха в едни от най-коментираните моменти в социалните мрежи.

Сред най-коментираните моменти от предизборната кампания се откроиха видеата с участието на лидера на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, в които той влиза в по-необичайна и неформална роля, появявайки се редом до красив, изящен лебед в Приморско, на фона на диско песен на немски език. а след това и до бяло коте, под ритъма на "мац пис-пис". Кадрите бързо набраха популярност в социалните мрежи и предизвикаха широк спектър от реакции – от усмивки и закачливи коментари до политически интерпретации за стила на комуникация в кампанията. Вместо традиционни послания, тези кратки и символични сцени се превърнаха в едни от най-обсъжданите онлайн моменти, като допълнително подчертаха тенденцията към по-неформално и визуално ориентирано политическо присъствие по време на изборите.

Любов към животните се забеляза и във видеото на Корнелия Нинова, където тя гали бяло зайче в кошница, пълна с яйца.

Целта беше пожелание към избирателите около великденските празници.

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев, пък, посети краверфема и се порадва на теленце.

Доскорошният президент на България и категоричен лидер след изборния вот отиде да гласува с личния си автомобил "Шкода", който паркира на тротоара в близост до професионалната гимназия по транспорт в София "Макгахан". Това също разбуни духовете в интернет. На критиките защо е паркирал точно там, той отговори лаконично: "Да видите колко трудно се паркира в София".

Забавен момент имаше и при една от срещите му със симпатизанти, където мъж, докато говори по телефона с брат си, слушалката взима Радев и го пита "Как е", а мъжът превъзбудено обяснява на своя брат, че в момента разговаря именно с Румен Радев.

Не липсваха и музикалните изяви на кандидат-депутатите. Асен Василев "заби" My Way на Франк Синатра. На купона ПП-ДБ отбелязаха края на предизборната кампания с неформално събиране в караоке клуб.

"Ако не се бях занимавал с икономика и политика, щях да стана оперен певец. Можех да пея и имах учител от „Ла Скала“, който вярваше, че мога да направя световна кариера“, каза неотдавна той в интервю пред Мариан Станков - Мон Дьо.

Не се забави и закачливият коментар от ГЕРБ.

"Чух Асен Василен сутринта да казва, че най-големият му успех е, че е свалил правителството на ГЕРБ", каза Борисов пред медиите. А Делян Добрев го допълни: "Той снощи пя, там му е силата. Как му е останал глас сутринта да се изкаже, аз го видях да грачи в едно караоке".

Добрев пусна във фейсбук и друго намигващо към ПП-ДБ видео, в което около Великден казва, че остава розовата боя за яйца на "пепетата".

На кадрите той се разхожда в парка и се радва на смпатиите и народната любов, а хората му казват, че е много хубав. Вижда и пони и реагира: "Само на пони не съм се качил. Търсим кой ще язди понито". Настава смях.

На този фон Николай Денков от ПП-ДБ показа във видео урок по "политическа химия".

В няколко колби смеси различни цветове течности и демонстрира какво се появява накрая.

В социалните мрежи се появиха и редица колажи и изображения на главния секретар на МВР Георги Кандев, в които той е представян с шерифска униформа.

Публикациите са свързани с активната полицейска дейност и множеството акции, проведени по време на предизборната кампания. Част от потребителите използваха символиката на „шерифа“ като коментар към засиленото присъствие на органите на реда в политическия процес.