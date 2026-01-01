Изслушването в парламента на компетентните органи по повод видеоклип, разкриващ данни за посегателство над малолетен ще бъде на закрито заседание, гласуваха депутатите.

Това се налага тъй като се съдържа информация за личния живот на малолетно лице, обясни председателят на Народното събрание Рая Назарян. Преди това тя даде 20 минути почивка.

Предстои парламентът за изслуша старши комисар Димитър Величков – директор на Областната дирекция (ОД) на МВР в Сливен и комисар Христо Блецов – началник отдел „Разследване“ при ОД на МВР - Сливен. Изслушването е във връзка с информация в публичното пространство, публикувана във видеоклип на влогър, в който се разкриват данни за извършено престъпление, педофилия - сексуално посегателство над малолетно лице.

Вносител на искането за изслушване е Кирил Веселински от "Морал, единство, чест".