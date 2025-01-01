Частичното бедствено положение в община Созопол ще отпадне днес. Това съобщи пред NOVA кметът Тихомир Янакиев.

От събота на обед, със заповед на Янакиев, е обявено частично бедствено положение на територията на село Зидарово. Причината е затруднен достъп заради нарушена инфраструктура след обилните дъждове на Никулден. На няколко места в община Бургас, Приморско и Созопол имаше изключително критични ситуации.

“Когато започнем работа, първо ще получим сводките на терен от кмета на селото. Но при всички положения, това което от вчера знаем е, че ситуацията се нормализира”, обясни кметът на Созопол.

По думите му са пострадали 9 къщи, но най-засегната е инфраструктурата на селото. “Подлежат на анализ щетите и след това ще подадем нашите доклади до Комисията по бедствия и аварии”.

“Всички говорим за промяната на климата, която се осъществява пред очите ни. Но никой не иска да повярва, че това ще засегне и него. Времето става все по-екстремно - 15-20 градуса през август с обилни валежи с гръмотевици, дълги суши през лятото с пожари. Ние трябва да сме подготвени за това”, смята Янакиев.

Той обясни, че с. Зидарово е с най-много дерета в общината. “Взехме превантивни мерки по настояване на кмета. По-голямата част от деретата в селото бяха почистени, на някои от тях бяха направени бетонни легла, за да може да имаме по-добра проводимост на водата, ако дойде. Така че ние превантивните мерки поетапно ги взимаме”.

“Аз мисля, че тук трябва да работим заедно, ръка за ръка с държавата. И тя трябва да разбере, че тези бедствия представляват изключително сложна ситуация за общините”, коментира той.

По данни на местната администрация водата вече се е оттекла, пътищата са проходими и обстановката постепенно се нормализира. Комисия извършва огледи и изготвя доклади за нанесените материални поражения, сред които са увредена пътна настилка и отнесени мостови съоръжения, посочва БТА

Наводнението засегна централната част на селото, където нивото на водата достигна значителна височина. В района предварително е извършено почистване на част от деретата, а укрепените и бетонирани участъци в центъра са допринесли за по-добра пропускливост на водния поток. От Община Созопол подчертаха, че е необходим допълнителен анализ на речните корита край населеното място, където се задържа повече вода.

С пост във Фейсбук кметът на Зидарово Христо Бардуков призова жителите на селото да се включат в продължаващите дейности по разчистване.